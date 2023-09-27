Теперь официально: Израиль получит безвиз с США

Сроки получения безвиза пока не названы

Государственный департамент США официально заявил, что вводит безвизовый режим с Израилем. Страна пополнила список безвизовых стран ESTA (Electronic System for Travel Authorization) и стала 40-м государством-членом.

Об этом сегодня, 27 сентября, заявили министр безопасности США Алехандро Майоркас и госсекретарь Энтони Блинкен, сообщают в посольстве США в Иерусалиме. Однако для израильтян есть определенные требования.

Решение вступит в силу не скоро и в ближайшее время все же придется получать виза для въезда в страну. До конца ноября США планируют огласить точную дату, с которой у граждан Израиля появится возможность пользоваться системой ESTA.

После того как система заработает, граждане Израиля смогут в режиме онлайн подавать заявки на въезд в США за 21 доллар. На их рассмотрение понадобится 72 часа. Разрешение на въезд действительно два года и по нему можно въезжать в страну несколько раз.

Подать заявки могут только израильтяне, у которых есть биометрические паспорта, срок действия которых 10 лет. Те, у кого нет биометрического паспорта, не смогут въехать в США по безвизу и должны подавать заявки на их получение через посольства в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Получив разрешение системы ESTA. Находиться на территории США разрешается в течение 90 дней. Продлить срок пребывания нельзя, как и изменить статус визы, к примеру, с туристической на студенческую и так далее. Если нужно въехать в США на срок, больше 90 дней, для учебы, работы или по программе обмена, то нужно оформить специальную визу.

По состоянию на 2023 года безвиз с США имеют такие страны:

Австралия Испания Сан-Марино Австрия Италия Сингапур Андорра Латвия Словакия Бельгия Литва Словения Бруней Лихтенштейн Великобритания Чили Люксембург Финляндия Венгрия Мальта Франция Германия Монако Чехия Голландия Новая Зеландия Швейцария Греция Норвегия Швеция Дания Польша Тайвань Ирландия Португалия Эстония Исландия Республика Корея Япония

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия возобновила безвиз с Грузией, а также путин разрешил авиасообщение между странами.