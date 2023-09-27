Теперь официально: Израиль получит безвиз с США
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Сроки получения безвиза пока не названы
Государственный департамент США официально заявил, что вводит безвизовый режим с Израилем. Страна пополнила список безвизовых стран ESTA (Electronic System for Travel Authorization) и стала 40-м государством-членом.
Об этом сегодня, 27 сентября, заявили министр безопасности США Алехандро Майоркас и госсекретарь Энтони Блинкен, сообщают в посольстве США в Иерусалиме. Однако для израильтян есть определенные требования.
Решение вступит в силу не скоро и в ближайшее время все же придется получать виза для въезда в страну. До конца ноября США планируют огласить точную дату, с которой у граждан Израиля появится возможность пользоваться системой ESTA.
После того как система заработает, граждане Израиля смогут в режиме онлайн подавать заявки на въезд в США за 21 доллар. На их рассмотрение понадобится 72 часа. Разрешение на въезд действительно два года и по нему можно въезжать в страну несколько раз.
Подать заявки могут только израильтяне, у которых есть биометрические паспорта, срок действия которых 10 лет. Те, у кого нет биометрического паспорта, не смогут въехать в США по безвизу и должны подавать заявки на их получение через посольства в Иерусалиме и Тель-Авиве.
Получив разрешение системы ESTA. Находиться на территории США разрешается в течение 90 дней. Продлить срок пребывания нельзя, как и изменить статус визы, к примеру, с туристической на студенческую и так далее. Если нужно въехать в США на срок, больше 90 дней, для учебы, работы или по программе обмена, то нужно оформить специальную визу.
По состоянию на 2023 года безвиз с США имеют такие страны:
- Австралия
- Испания
- Сан-Марино
- Австрия
- Италия
- Сингапур
- Андорра
- Латвия
- Словакия
- Бельгия
- Литва
- Словения
- Бруней
- Лихтенштейн
- Великобритания
- Чили
- Люксембург
- Финляндия
- Венгрия
- Мальта
- Франция
- Германия
- Монако
- Чехия
- Голландия
- Новая Зеландия
- Швейцария
- Греция
- Норвегия
- Швеция
- Дания
- Польша
- Тайвань
- Ирландия
- Португалия
- Эстония
- Исландия
- Республика Корея
- Япония
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия возобновила безвиз с Грузией, а также путин разрешил авиасообщение между странами.