Тепер офіційно: Ізраїль отримає безвіз із США

Терміни отримання безвізу поки що не названі

Державний департамент США офіційно заявив, що запроваджує безвізовий режим з Ізраїлем. Країна поповнила список безвізових країн ESTA (Electronic System for Travel Authorization) і стала 40-ою державою-членом.

Про це сьогодні, 27 вересня, заявили міністр безпеки США Алехандро Майоркас та держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляють у посольстві США в Єрусалимі. Однак для ізраїльтян є певні вимоги.

Рішення набуде чинності не скоро і найближчим часом все ж таки доведеться отримувати візу для в’їзду в країну. До кінця листопада США планують оголосити точну дату, з якою у громадян Ізраїлю з’явиться можливість скористатися системою ESTA.

Після того, як система запрацює, громадяни Ізраїлю зможуть у режимі онлайн подавати заявки на в’їзд до США за 21 долар. На їх розгляд знадобиться 72 години. Дозвіл на в’їзд справді два роки та по ньому можна в’їжджати в країну кілька разів.

Подати заявки можуть лише ізраїльтяни, які мають біометричні паспорти, термін дії яких 10 років. Ті, хто не має біометричного паспорта, не зможуть в’їхати до США за безвізом і мають подавати заявки на їх отримання через посольства в Єрусалимі та Тель-Авіві.

Отримавши дозвіл системи ESTA, перебувати на території США дозволяється протягом 90 днів. Продовжити термін перебування не можна, як і змінити статус візи, наприклад, з туристичної на студентську тощо. Якщо потрібно в’їхати до США на термін понад 90 днів для навчання, роботи або за програмою обміну, то потрібно оформити спеціальну візу.

Станом на 2023 рік безвіз із США мають такі країни:

Австралія Іспанія Сан-Марино Австрія Італія Сінгапур Андорра Латвія Словаччина Бельгія Литва Словенія Бруней Ліхтенштейн Велика Британія Чилі Люксембург Фінляндія Угорщина Мальта Франція Німеччина Монако Чехія Голландія Нова Зеландія Швейцарія Греція Норвегія Швеція Данія Польща Тайвань Ірландія Португалія Естонія Ісландія Республіка Корея Японія

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія відновила безвіз із Грузією, а також путін дозволив авіасполучення між країнами.