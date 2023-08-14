Скандал зі шпигунством для росії ні до чого: чому Україна хоче призупинити безвіз з Ізраїлем
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Україна не може повною мірою забезпечити безпеку паломників
Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем, проте причина тут не в скандалі через можливе шпигунство на користь росії.
Як розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв’ю "Радіо Свобода", йдеться не про повний розрив угоди про безвіз, а лише про його тимчасове призупинення.
"Йдеться не про скасування. Розглядалося питання про призупинення. Тобто міжурядову угоду ніхто не збирався скасовувати", — підкреслив він.
За його словами, першою причиною є наближення Рош ха-Шана та необхідності перекинути величезну кількість рятувальників із передової, щоб забезпечити безпеку паломників. За попередніми оцінками, на могилу цадика Нахмана в Умані може приїхати до 30 тисяч хасидів.
Посол зазначив, що Ізраїль відмовляється допомогти Україні із засобами ППО, а наша країна не має достатньої їх кількості, щоб повною мірою убезпечити паломників від російських обстрілів.
Другою причиною, за словами Корнійчука, є зростання відсотка відмов українцям на в’їзд до Ізраїлю. Якщо минулого року їх було 2-4%, то зараз таких уже 10%.
Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не передає зброю Україні, оскільки є побоювання, що вона може потрапити до Ірану і буде використана проти самого Ізраїлю.