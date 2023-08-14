Скандал со шпионажем для россии ни при чем: почему Украина хочет приостановить безвиз с Израилем

Украина не может в полной мере обеспечить безопасность паломников

Украина может приостановить действие безвизового режима с Израилем, однако причина тут не в скандале из-за возможного шпионажа в пользу россии.

Как рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью "Радио Свобода", речь идет не о полном разрыве соглашения о безвизе, а лишь о его временной приостановке.

"Речь не идет об отмене. Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть межправительственное соглашение никто не собирался отменять", — подчеркнул он.

По его словам, первой причиной является приближение Рош ха-Шана и необходимости перебросить огромное количество спасателей с передовой, чтобы обеспечить безопасность паломников. По предварительным оценкам на могилу цадика Нахмана в Умани может приехать до 30 тысяч хасидов.

Посол отметил, что Израиль отказывается помочь Украине со средствами ПВО, а у нашей страны нет достаточного их количества, чтобы в полной мере обезопасить паломников от российских обстрелов.

Второй же причиной, по словам Корнийчука, является рост процента отказов украинцам на въезд в Израиль. Если в прошлом году их было 2-4%, то сейчас таковых уже 10%.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не передает оружие Украине, так как есть опасения, что оно может попасть в Иран и будет использовано против самого Израиля.