Може початися велика війна: в Ізраїлі різко загострилася ситуація, що відбувається (фото та відео)

Такої ескалації не було з 80-х років

Вранці у суботу, 7 жовтня, терористи випустили по території Ізраїлю кілька залпів ракет. Крім того, на територію країни проникли бойовики, точаться бої.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ізраїль Сьогодні". Зокрема, обстріляли Тель-Авів, Рішон ле-Ціон, Бат-Ям, Кір’ят-Гат, Нетівот, Кфар-Саба, Ашкелон, Беер-Шева, Рамат ха-Шарон і десятки інших міст. Сигнал тривоги звучав у Герцлії, Холоні, Раанані, Нес-Ціоні, Реховоті.

Терористи випустили по ізраїльським містами сотні ракет. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів відомо мінімум про три "прильоти": у Явні, Ашкелоні та Кфар-Авіві. В одному із житлових секторів в Ашкелоні спалахнула пожежа, повідомляють про двох постраждалих. Один із пораненнями середньої тяжкості у Явні.

У ЦАХАЛі повідомили про посилення режиму боєздатності у південному військовому окрузі. За даними військових, лише за 40 хвилин по Ізраїлю було випущено близько 100 ракет. Армія оборони Ізраїлю оголосила стан готовності до війни. Міністр оборони країни Йоав Галант доручив покликати на військову службу резервістів. Водночас за даними деяких місцевих ЗМІ, лише за перші 20 хвилин операції із сектору Газа з Ізраїлю було випущено 5000 ракет. Піхота супротивника залетіла на територію Ізраїлю на парапланах та пікапах. Також пишуть від узятих у полон солдатів армії Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу найближчим часом проведе засідання кабінету безпеки, на якому обговорюватиметься реакція Ізраїлю на обстріл нашої країни, пише "Сегодня в Ізраїлі".

"Найближчим часом збереться кабінет безпеки, щоб обговорити, якою буде реакція Ізраїлю у відповідь на масований ракетний обстріл ізраїльської території", — йдеться в повідомленні.

Пожежа на місці удару

Окрім ударів з повітря, на територію Ізраїлю увірвалася група терористів поблизу кордону із сектором Газа. Також з’явилася інформація, що бойовики через море проникли до району Ашкелону.

"Надходять повідомлення про можливе проникнення групи терористів на територію Ізраїлю в районі, що прилягає до Гази. Є також неперевірена інформація про спробу однієї з груп проникнути на територію Ізраїлю в районі Ашкелону через море", — пишуть місцеві пабліки.

За їх даними, у прикордонному місті Ізраїлю розпочалися перестрілки між терористами та озброєними цивільними особами та поліцією. До місця прибули військовослужбовці Цахала. Пізніше в ЦАХАЛ підтвердили, що до прикордонного району Ізраїлю проникли терористи з Гази. Місцевих мешканців закликали не залишати свої будинки.

Як оцінює ситуацію екс-нардеп Борислав Береза, в Ізраїлі може розпочатися велика війна, про яку давно говорили, і "вуха Ірану стирчать за цією ситуацією".

"Такого Ізраїль не бачив з 70-80 років. Тоді терористи часто проникали до Ізраїлю з території Лівану і робили мега-теракти. Міністр оборони Ізраїлю затвердив широкий призов резервістів до армії", — пише він.

У місті Сдерот терористи вбили мирних мешканців. З’явилися фото. За повідомленнями ЗМІ, десятки терористів досі перебувають у ізраїльських населених пунктах у прикордонній зоні. Жителі Сдерота пишуть, що бойовики зайняли покрівлі кількох будинків, з яких обстрілюють вулиці. Є загиблі мирні жителі та солдати. Спецназ уже веде перестрілки у деяких населених пунктах.

Журналіст Леонід Швець також вважає, що ситуація є надзвичайною. "В Ізраїлі жерсть. Наслідки будуть великі та довгі", — написав він у Facebook.

Як повідомляв "Телеграф", на початку вересня у Тель-Авіві емігранти з Еритреї влаштували зіткнення з поліцією. Було поранено близько 140 осіб, 15 із них у тяжкому стані.