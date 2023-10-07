Должны быть уничтожены: Зеленский резко высказался об атаке ХАМАСа на Израиль

Президент надеется, что порядок в Израиле будет восстановлен

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением относительно нападения боевиков ХАМАСа на Израиль. Он выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки.

Зеленский назвал сообщения из Израиля "ужасающими". В то же время, украинский президент выразил надежду, что порядок в Израиле будет восстановлен, а террористы будут уничтожены.

"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь", — подчеркнул в Зеленский.

Он также отметил, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению. "Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", — заявил президент.

Также Зеленский призвал всех граждан Украины, находящихся в зоне опасности, внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в посольстве Украины в Израиле советуют находящимся в Израиле украинцам не игнорировать тревогу и следовать указаниям местных властей.