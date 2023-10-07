В Израиле под обстрелами находятся украинцы: посольство выдало им рекомендации

Украинцам в Израиле рассказали, куда можно обращаться в случае ЧП

Украинцам, которые находятся в Израиле, советуют не игнорировать тревогу и следовать указаниям местных властей. Боевики ХАМАС захватили семь населенных пунктов и продолжают атаковать страну.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Израиле. В случае чрезвычайных ситуаций украинцам советуют обращаться на горячую линию.

Боевики сектора Газа с самого утра 7 октября ведут ракетно-минометный обстрел Израиля. Украинцам на территории страны советуют сохранять бдительность и следить за сообщениями компетентных органов, чтобы не подвергать себя опасности.

"В случае обстрела может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывет граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей", — говорится в сообщении.

Украинцам, которые находятся в тех населенных пунктах, которые в непосредственной близости от сектора Газа, рекомендуют во время сигнала воздушной тревоги спускаться в бомбоубежища.

Дополнительную информацию о ситуации в регионе можно получить на веб-сайте Командования внутреннего фронта армии обороны Израиля. В случае возникновения ЧП украинцам советуют обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону экстренной связи: + 972-546-676-782; украинские дипучреждения в г. Рамалла по телефону: +972-59-823-93-99.

За актуальными данными и обновлением ситуации в Израиле следите в нашем материале "Хамас устроил кровавую резню и захватил часть Израиля: какая ситуация Ближнем Востоке (обновляется)".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Израиля сделал первое заявление о вторжении ХАМАСа в страну. Он назвал это настоящей войной.