ХАМАС продвигается по территории Израиля: как выглядит ситуация на карте

Армия Израиля продолжает бои

Утром 7 октября боевики ХАМАСа совершили массированную атаку против Израиля. Террористы ворвались с территории сектора Газа в несколько израильских населенных пунктов.

По данным местных журналистов, силы обороны Израиля подтвердили, что боевики ХАМАСа заняли 7 общин на территории страны. Населённые пункты, куда ворвались террористы, обозначили на карте.

Карта с захваченными населёнными пунктами

В СМИ рассказали, что армия Израиля продолжает бои с боевиками на юге страны у границы с Сектором Газа. В частности, перестрелки продолжаются в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беери и военной базе Реим.

Кроме того, Минобороны Израиля опубликовало карту ударов боевиков ХАМАСа по территории страны. "Мы будем защищаться", — заверили в ведомстве.

Карта ударов боевиков ХАМАСа

Также в сети обнародовали карту, где отмечена приблизительная территория Израиля, на которую ворвались террористы.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ХАМАСа захватили израильскую военную базу на границе. Фото и видео с места публикуют в сети. На кадрах видно, как вооруженные люди ведут перестрелку.