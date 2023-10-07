ХАМАС продвигается по территории Израиля: как выглядит ситуация на карте
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Армия Израиля продолжает бои
Утром 7 октября боевики ХАМАСа совершили массированную атаку против Израиля. Террористы ворвались с территории сектора Газа в несколько израильских населенных пунктов.
По данным местных журналистов, силы обороны Израиля подтвердили, что боевики ХАМАСа заняли 7 общин на территории страны. Населённые пункты, куда ворвались террористы, обозначили на карте.
В СМИ рассказали, что армия Израиля продолжает бои с боевиками на юге страны у границы с Сектором Газа. В частности, перестрелки продолжаются в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беери и военной базе Реим.
Кроме того, Минобороны Израиля опубликовало карту ударов боевиков ХАМАСа по территории страны. "Мы будем защищаться", — заверили в ведомстве.
Также в сети обнародовали карту, где отмечена приблизительная территория Израиля, на которую ворвались террористы.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики ХАМАСа захватили израильскую военную базу на границе. Фото и видео с места публикуют в сети. На кадрах видно, как вооруженные люди ведут перестрелку.