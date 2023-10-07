ХАМАС просувається територією Ізраїлю: як виглядає ситуація на мапі

Армія Ізраїлю продовжує бої

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАСу здійснили масовану атаку проти Ізраїлю. Терористи увірвались з території Сектору Гази у декілька ізраїльських населених пунктів.

За даними місцевих журналістів, сили оборони Ізраїлю підтвердили, що бойовики ХАМАСу зайняли 7 громад на території країни. Населені пункти, куди ввірвалися терористи, позначили на мапі.

Мапа з захопленими населеними пунктами

У ЗМІ розповіли, що армія Ізраїлю продовжує бої з бойовиками на півдні країни поблизу кордону із Сектором Газа. Зокрема, перестрілки тривають у містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беєрі та на військовій базі Реїм.

Крім того, Міноборони Ізраїлю опублікувало мапу ударів бойовиків ХАМАС по території країни. "Ми захищатимемося", — запевнили у відомстві.

Мапа ударів бойовиків ХАМАСу

Також у мережі оприлюднили мапу, на якій позначена приблизна територія Ізраїлю, на яку ввірвались терористи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики ХАМАСу захопили ізраїльську військову базу на кордоні. Фото та відео з місця публікують у мережі. На кадрах видно, як озброєні люди ведуть перестрілку.