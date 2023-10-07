Хамас устроил кровавую резню и захватил часть Израиля: какая ситуация Ближнем Востоке (обновляется)

Жители Израиля бегут из приграничных районов

В Израиле утром 7 октября прогремели взрывы — на страну напали террористы сектора Газа. Под прицелом вражеских ракет оказалась столица Израиля, а также приграничные населенные пункты. Министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну.

"Телеграф" собрал всю информацию о том, что происходит в Израиле к этому часу.

11:00 Известно, что боевики ХАМАС захватили израильскую военную базу на границе. Фото и видео с места публикуют в сети. На кадрах видно, как вооруженные люди ведут перестрелку.

По данным 12-го канала израильского ТВ, что граница в районе Хан Юнис "полностью прорвана". Сотни палестинцев – вооруженных и безоружных устремились на территорию Израиля. В то время израильтяне в спешке покидают приграничные населённые пункты, чтобы сохранить свои жизни. По состоянию на 11:00 известно о 35 захваченных израильтянах, а в медицинский центр "Сорока" госпитализированы уже более 110 раненых.

По информации представителя Армии обороны Израиля, ХАМАС выпустили из Газы по Израилю около 2200 ракет. ЦАХАЛ ведет бои с боевиками ХАМАС в семи населенных пунктах. Также сообщается, что армия Израиля "идентифицировала" все очаги проникновения в районе границы с Газой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ХАМАС атаковал Израиль в сентябре 2023 года. Боевики выпустили ракеты, на что ЦАХАЛ в ответ ударил по определенным целям в секторе Газа.