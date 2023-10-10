Посол Израиля ответил на вопрос об "украинском" оружии у террористов ХАМАС

Дипломаты объяснили, как "украинское" оружие могло появиться в израильско-палестинской войне

На фоне террористической атаки боевиков ХАМАС на Государство Израиль, российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что якобы украинские военные регулярно продают террористам западное оружие, используемое против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В сети даже появилось видео, на котором якобы бы боевики ХАМАС демонстрируют образцы оружия из Украины.

Действительно ли "украинское" оружие могло появиться в израильско-палестинской войне, и выдвигал ли Израиль по этому поводу официальные претензии к Украине? Эти вопросы "Телеграф" задал послу Израиля в Украине, и украинскому послу в Государстве Израиль.

Как рассказал изданию посол Израиля Михаил Бродский, данных по украинскому оружию у боевиков ХАМАС нет.

"Мы не владеем такой информацией", — подчеркнул Михаил Бродский.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал не обращать внимания на российские фейки.

"На это не стоит обращать внимания и официально к нам не обращались, потому что понимают, если оно [оружие] и попало к боевикам, то оно могло попасть только через россиян. То есть захваченное оружие через линию фронта. Фейков много, не обращайте на них внимания .Израильтяне не обращают", — пояснил "Телеграфу" Корнийчук.

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны предупреждало, что против Украины готовятся фейковые обвинения в том, что якобы наши военные регулярно продают террористам западное оружие.