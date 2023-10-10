Посол Ізраїлю відповів на запитання про "українську" зброю у терористів ХАМАС

Дипломати пояснили, як "українська" зброя могла з’явитися в ізраїльсько-палестинській війні

На тлі терористичної атаки бойовиків ХАМАС на Державу Ізраїль, російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито українські військові регулярно продають терористам західну зброю, яку ті використовують проти Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). У мережі навіть з’явилося відео, на якому начебто бойовики ХАМАСу демонструють зразки зброї з України.

Чи дійсно "українська" зброя могла з’явитися в ізраїльсько-палестинській війні, та чи висував Ізраїль з цього приводу офіційні претензії до України? Ці запитання "Телеграф" поставив послу Ізраїлю в Україні, та українському послу в Державі Ізраїль.

Як розповів виданню посол Ізраїлю Михайло Бродський, даних щодо української зброї у бойовиків ХАМАС нема.

"Ми не володіємо такою інформацією", — підкреслив Михайло Бродський.

В свою чергу, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав не звертати уваги на російські фейки.

"На це не варто звертати уваги і офіційно до нас не зверталися, бо розуміють, якщо вона [зброя] і потрапила до бойовиків, то вона могла потрапити тільки через росіян. Тобто захоплена зброя через лінію фронту. Фейків багато, не звертайте на них увагу. Ізраїльтяни не звертають", — пояснив "Телеграфу" Корнійчук.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони попереджало, що проти України готуються фейкові звинувачення в тому, що нібито наші військові регулярно продають терористам західну зброю.