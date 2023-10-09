ГУР: росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю і готує провокацію із зрадником

Росіяни знайшли підставну особу для провокації

Спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Вони мають намір використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації.

Така заява Головного управління розвідки України (ГУР) з’явилася на сторінці відомства Telegram. Йдеться про зброю, виготовлену в США та країнах Євросоюзу.

За даними ГУР, наступним кроком, за задумом росіян, мають стати фейкові звинувачення українських військових нібито в тому, що ті регулярно продають терористам західну зброю. У рамках кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

В українській розвідці додали, що для переконливості російські спецслужби залучать зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви. Він, нібито, дасть "правдиві" коментарі по заданій темі.

У ГУР наголосили, що чергова провокація противника спрямована на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що терористи з ХАМАС багато років вели кампанію, щоб обдурити Ізраїль. Вони хотіли змусити ізраїльтян думати, що не мають наміру нападати на них.