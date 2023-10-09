Містичний збіг: головний рабин рф покалічився в москві в день нападу ХАМАС на Ізраїль

Стан рабина стабільний

Головний рабин росії Берл Лазар отримав струс мозку і потрапив до лікарні. Він упав, танцюючи на честь свята Сімхат Тора в синагозі на Мар’їному Гаю в москві. Все сталося у день нападу ХАМАС на Ізраїль.

Стан Головного рабина рф Берла Лазара оцінюється як стабільний, повідомила його пресслужба. У нього незначний струс мозку.

"Під час танців на Сімхат-Тора в суботу ввечері рабин отримав незначний струс мозку. Після завершення свята неділі ввечері рабин був направлений до лікарні для проходження необхідних медичних обстежень", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан рабина оцінюється як стабільний та безпечний. Рабин весь час перебуває в повній свідомості та спілкуванні з медичним персоналом, і очікується повне відновлення.

РосЗМІ публікують розповідь голови громадської ради Федерації єврейських громад Росії Боруха Горіна. Він розповів, що того вечора, у світлі нападу ХАМАСу на Ізраїль, Берл Лазар був дуже схвильований.

"Тоді ребе нам сказав, що ми повинні виконувати звичай танцювати з Торою більше, ніж завжди — вклавши в танець біль і надію, віру і впевненість, і так переможемо", — описав він те, що відбувалося, додавши, що о пів на третю ночі рабин несподівано впав.

Для довідки: Сімхат Тора — свято в Юдаїзмі, що завершує річний цикл читання Тори й розпочинає новий цикл. Цього дня в юдеїв заведено танцювати, співати пісні та гімни на честь Тори.

Як повідомляв "Телеграф", армія оборони Ізраїлю заявила, що відновила контроль над усіма містами на кордоні із Сектором Гази, захопленими бойовиками ХАМАСу під час атаки 7 жовтня. Водночас повідомляється, що в деяких містах все ще можуть залишатися терористи.