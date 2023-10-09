Напад на Ізраїль: дипломати врятували українського хлопчика, подробиці

Операція проводилась у Сдероті

В Ізраїлі, на який 7 жовтня напали бойовики ХАМАС, українські дипломати провели успішну рятувальну операцію. Вони вивели із зони бойових дій нашу дитину.

Про це повідомляє речник українського МЗС Олег Ніколенко. За його даними, врятованим є хлопчик, який під час атаки був у місті Сдерот. З цього міста деякі ізраїльські ЗМІ прямо зараз повідомляють про стрілянину та підрозділ бойовиків, метою яких може бути захоплення заручників. При цьому в муніципалітеті поки що цю інформацію не підтверджують.

На жаль, хлопчик отримав поранення, але вже зараз перебуває у безпечному місці під опікою посольства. Йому було надано медичну та психологічну допомогу.

Також працівником диппредставництва вдалося розшукати п’ятьох українців, які вважалися зниклими безвісти. Водночас з’явилася інформація про можливу загибель ще двох українців. поблизу Сектор Газа. На даний момент ця інформація перевіряється. Також перевіряється та інформація про можливу загибель громадянина України у самому Секторі Газа.

"Усього за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ізраїльській поліції підтвердили інформацію про загибель двох українців через бойові дії.