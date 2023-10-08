Війна в Ізраїлі: відомо про двох загиблих українців

Інформацію передали ізраїльські поліцейські

Інформація про загибель українців в Ізраїлі, на жаль, підтвердилась. Зараз відомо про два такі випадки.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на дані українського посольства. На даний момент вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих, інформація про наявність громадян України серед поранених чи зниклих безвісти поки що відсутня.

"Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України", — йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Вони здійснили масований обстріл містами країни. Наразі бої між ХАМАС та ізраїльською армією продовжуються. Влада Ізраїлю вже офіційно оголосила війну.

Докладніше про те, що відбувалося вчора в Ізраїлі, ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що внаслідок однієї з повітряних атак Ізраїлю, за даними ЗМІ, було знищено лідера ХАМАС. Нібито його труп уже знайшли під руїнами будинку. У мережі навіть з’явилися відповідні відео.