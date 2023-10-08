Війна - тепер офіційно: Ізраїль вперше за 50 років запровадив пункт 40 Алеф

Тепер ЦАХАЛ має повну свободу дій

Через добу після нападу військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф. Це означає офіційне оголошення війни.

Про це повідомив ізраїльський військовий оглядач Сергій Ауслендер. Він зазначив, що востаннє цей пункт застосовувався 1973 року під час "Судного дня". Тепер у ЦАХАЛу повна свобода дій і він може діяти самостійно на власний розсуд. Хоча зобов’язаний повідомляти політичне керівництво.

"Ще раз і офіційно — ВІЙНА", — говорить він.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Вони здійснили масований обстріл містами країни. Наразі бої між ХАМАС та ізраїльською армією продовжуються.

Докладніше про те, що відбувалося вчора в Ізраїлі, ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що внаслідок однієї з повітряних атак Ізраїлю, за даними ЗМІ, було знищено лідера ХАМАС.Нібито його труп уже знайшли під руїнами будинку. У мережі навіть з’явилися відповідні відео.