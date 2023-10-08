Бойовики ХАМАС знову проникли на територію Ізраїлю: де зараз тривають бої

Прямо зараз тривають перестрілки

Бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль 7 жовтня, знову атакували ізраїльтян. Вони проникли на південь країни.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, йдеться про проникнення в Маген — кібуц.

Повідомляється, що зараз у цьому районі ведуться перестрілки ЦАХАЛ із ХАМАС. Ізраїль задіяв танки.

В цей же час в Офакімі виникли побоювання проникнення бойовиків, коли мешканців міста закликали замкнутись у своїх будинках. Однак невдовзі стало відомо про повернення до нормального життя: у муніципалітеті заявили, що "автомобіль терористів, що залишався вчора в цьому районі, спалахнув з вибухівкою в ньому, і саме це привернуло увагу".

Водночас відновилася стрілянина із сектору Газа у бік Ізраїлю. У Сдероті, Івіві, Кфар-Газі та Нір-Амі було чути тривогу. Нинішній обстріл стався приблизно через дві години після попередньої атаки на Сдерот, під час якої ракетами було уражено 6 будинків, як мінімум 4 особи отримали поранення.

Ізраїль у відповідь також завдає ударів з повітря.

Нагадаємо, як раніше ми писали, в результаті однієї з таких атак, за даними ЗМІ, було знищено лідера ХАМАС. Докладніше ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.