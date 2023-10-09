Нападение на Израиль: дипломаты спасли украинского мальчика, подробности

Операция проводилась в Сдероте

В Израиле, на который 7 октября напали боевики ХАМАС, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию. Они вывели из зоны боевых действий нашего ребёнка.

Об этом сообщает спикер украинского МИД Олег Николенко. По его данным, спасенным является мальчик, который во время атаки находился в городе Сдерот. Из этого города некоторые израильские СМИ прямо сейчас сообщают о стрельбе и подразделении боевиков, целью которых может быть захват заложников. При этом в муниципалитете пока эту информацию не подтверждают.

К сожалению, мальчик получил ранение, но уже сейчас находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему была предоставлена медицинская и психологическая помощь.

Также работником диппредставительства удалось разыскать пятерых украинцев, которые считались пропавшими без вести. В то же время появилась информация о возможной гибели еще двух украинцев. вблизи Сектора Газа. На данный момент эта информация проверяется. Также проверяется и информация о возможной гибели гражданина Украины в самом Секторе Газа.

"Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в израильской полиции подтвердили информацию о гибели двух украинцев из-за боевых действий.