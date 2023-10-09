Израиль продолжает громить ХАМАС и обратился за помощью к США: что сейчас происходит в стране (видео)

Израильская армия уничтожает объекты боевиков в секторе Газа

Израиль продолжает операцию по зачистке сектора Газа от террористов, совершивших жестокое нападение на страну 7 октября. Он попросил у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для "Железного купола".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова израильского военного чиновника и представителя Минобороны США. Этот запрос поступил после того, как министр обороны Ллойд Остин пообещал, что США предоставят Израилю помощь в области безопасности уже сегодня.

Израиль запросил Joint Direct Attack Munitions, или JDAM — набор, который превращает неуправляемую бомбу в точное оружие. Страна применяет высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в Газе с воздуха.

Израиль также попросил больше ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны малой дальности "Железный купол". По словам израильского чиновника, армия может запросить дополнительную помощь и оружие, в зависимости от того, как развернется кампания Израиля против ХАМАС.

Тем временем в ночь на 9 октября израильская авиация продолжила обстреливать сектор Газа, чтобы разрушить возможности террористической группировки ХАМАС, пишет Тimes of Israel. Среди целей, пораженных за минувшую ночь: здание, в котором размещаются боевики ХАМАСа; командный центр, используемый высокопоставленным чиновником военно-морских сил ХАМАСА; объект, используемый террористами в мечети в Джабалии; и актив, используемый террористической группой для разведки.

Как сообщил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин, в ходе массированных ударов по сектору Газа ликвидирован один из командиров боевиков Рифат Абу-Хилаль, он же "Абу аль-Абад". Из сектора сообщают, что Израиль уничтожает не только дома командиров (как делал это раньше), но и все дома боевиков, даже рядовых. Жители Газы говорят, что израильская армия больше не действует по предупредительному протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.

По данным CNN, полученным от анонимного собеседника, который был на брифинге ключевых комитетов Палаты представителей вечером 8 сентября, уже известно о гибели четверых граждан США в ходе терактов в Израиле. Ожидается, что эта цифра будет расти. Уточняется, что почетный профессор Университета Брэнди в Массачусетсе Илан Троен заявил, что его дочь и зять были убиты ХАМАСовцами в Израиле 7 октября. Супруги во время обстрела прикрыли собой сына, мальчик выжил, но одна из пуль боевиков, прошив тело родителей, попала ему в живот. Неясно, были ли дочь и зять Троена, имена которых не разглашаются, гражданами США.

Как известно, атака ХАМАС началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа. В ответ на атаку премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступила в активную фазу войны. Утром 8 октября в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны.