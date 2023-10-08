Война - теперь официально: Израиль впервые за 50 лет ввел пункт 40 Алеф

Теперь у ЦАХАЛа полная свобода действий

Спустя сутки после нападения военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта 40 Алеф. Это означает официальное объявление войны.

Об этом сообщил израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер. Он отметил, что последний раз этот пункт применялся в 1973 году во время "Судного дня". Теперь у ЦАХАЛа полная свобода действий и он может действовать самостоятельно по своему усмотрению. Хотя обязан докладывать политическому руководству.

"Еще раз и официально — ВОЙНА", — говорит он.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Они совершили массированный обстрел по городам страны. Сейчас бои между ХАМАС и израильской армией продолжаются.

Подробнее о том, что происходило вчера в и Израиле, вы можете прочитать в нашем материале.

Ранее мы писали, что в результате одной из воздушных атак Израиля, по данным СМИ, был уничтожен лидер ХАМАС. Якобы его труп уже был найден под руинами дома. В сети даже появились соответствующие видео.