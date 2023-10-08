Премьер Израиля созвонился с Зеленским после нападения ХАМАС: о чем говорили

Лидеры двух стран осудили ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров лидерами других стран, среди которых президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил Нетаньяху в своем X (бывший Twitter), он созвонился с руководителями ряда европейских стран и услышал, что все они поддерживают право Израиля защищать себя.

"Я разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Все они выразили безоговорочную поддержку права Израиля защищать себя по мере необходимости", — написал он.

В свою очередь пресс-служба Офиса президента сообщает, что Зеленский выразил солидарность Украины с Израилем и выразил соболезнования в связи с множеством жертв. Кроме того, он отметил тесное сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе защиты украинских граждан.

"Отдельно собеседники обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию в области безопасности и за его пределами", — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Перед этим они совершили массированный обстрел, а затем устроили резню в пограничных городах с похищением большого количества мирных жителей. В основном среди похищенных женщины и дети.

После нападения в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны.