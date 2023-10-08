"Ровно то же самое": израильский журналист в прямом эфире сравнил нападение ХАМАСа с действиями россиян в Украине

В действиях ХАМАСа и россиян нашли общий почерк

Пока внимание мира приковано к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, сами жители страны отмечают, что ничего подобного там они еще не видели. Впрочем, некоторые из них отмечают, что почерк террористов очень напоминает то, что делали оккупанты в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Об этом в эфире одного из израильских каналов рассказал местный журналист Сергей Гранкин, который находился в Украине в первые месяцы российского вторжения и смог видеть то, что творили россияне. Фрагмент его заявления обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Израиле это сравнивать не с чем. В Украине я был в первые месяцы войны, как раз когда захватывали Ирпень, Бучу, расстреливали машины, Чернигов, Сумы. И я видел этих людей, эти кадры, которые они мне показывали на телефонах. Вот ровно то же самое", — сказал он.

Журналист напомнил, что россияне тогда с деловым видом подходили к машинам и расстреливали в них людей с автоматов и пулеметов с таким видом, будто это было не более чем работой.

Согласно последним данным более 500 человек жителей Израиля погибли в ходе атаки террористов, более 2000 получили ранения. Судьба многих людей остается неизвестной, поскольку десятки человек были взяты в заложники и вывезены на территорию Сектора Газы.

Примечательно, что в Украине схожести в террористических методах ХАМАСа и россии обнаружили сразу после нападения, в то время как сами россияне даже не стали скрывать свою радость от резни, которую устроили боевики.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Перед этим они совершили массированный обстрел, а затем устроили резню в пограничных городах с похищением большого количества мирных жителей. В основном среди похищенных женщины и дети.

После нападения в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны.