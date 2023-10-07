ХАМАС сравнили с российскими оккупантами: как в Украине реагируют на войну в Израиле

Силы обороны Израиля подтвердили, что боевики ХАМАСа заняли 7 общин на территории страны

Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС напали на Израиль. Страна подверглась массированной ракетной атаке, а также террористы со стороны сектора Газа прорвались на ее территорию и захватили несколько населенных пунктов. Известные украинцы отреагировали на этот акт терроризма.

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал в Facebook, что военная агрессия против Израиля очень выгодна россии, а может и является результатом ее деятельности, потому что отвлекает внимание Запада от Украины. Но есть и другая сторона.

"С другой — это создает основу для более близкого и более эффективного взаимодействия между нами и Израилем. Потенциал которого огромен. А история знает много примеров, когда евреи совместно с украинцами задавали жару общим врагам", — отметил он.

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Политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда выразил мнение, что триумф ХАМАС будет непродолжительным, но последствия атаки для израильского истеблишмента будут тяжелыми. Он уверен, что боевики вскоре отойдут, их цель — создавать шокирующие видео, которые сейчас активно распространяются по сети. Он подчеркнул, что россия интернационализирует войну, и Украине важно удержать внимание.

Известный украинский сказочник Сашко Лирник в своем Facebook написал, что Израилю нужно помочь. Хотя как это сделать — неясно.

Народный депутат София Федина подчеркнула, что события, происходящие сейчас в Израиле, это — очередное доказательство миру, что любые проявления террористических актов должны быть не только осуждены, но и невозможны. Речь идет как о террористах ХАМАС, так и о российских террористах.

"События в Израиле сегодня всколыхнули мир. Наша дипломатия должна еще сильнее доносить до других правительств и парламентов, что московская федерация — это такие же террористы", — отметила она.

Как сообщал "Телеграф", ХАМАС захватил в плен десятки израильских военных. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль, но его страна в ней победит.