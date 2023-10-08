Боевики ХАМАС похищают девушек и детей: в списке пропавших гражданка Германии и россии (фото)

По информации в сети, похищение одной из девушек не подтвердилось

Боевики ХАМАС, начавшие войну против Израиля, похищают людей и различными способами издеваются над ними. В сети появляются фото и видео подобных историй, которые случились за последние сутки. Террористы не щадят даже детей.

Так, по пабликам в сети распространилось видео, на котором боевики везут на своем фургоне искалеченную и полураздетую девушку. Вскоре ее опознали. Заложницей оказалась 30-летняя Шани Лук. Об этом сообщает Visegrád 24.

Девушка является гражданкой Германии, а 7 октября она причинала участие в музыкальном фестивале, который проходил у границы с Сектором Газы. Отмечается, что Шани Лук узнали по дредам и татуировкам. Жива ли девушка, на данный момент неизвестно.

Также в сети появлялась информация, что среди похищенных боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале могла оказаться россиянка, жительница москвы Елизавета Прудникова.

В то же время Telegram-канал SHOT пишет, что похищение Прудниковой опровергли ее близкие. В посольстве Израиля сообщили, что гражданство рф девушек с русскими ФИО, которые пропали без вести, не подтверждено на данный момент.

Второй пропавшей, по данным паблика, стала россиянка Ольга Пильник . Она числится в списке похищенных военными Палестины с музыкального фестиваля Nature Party.

Всего с фестиваля было похищено не менее десятки девушек.

Также было распространено видео с ребенком, которого, вероятно похитили боевики и вывезли в Сектор Газы. На кадрах видно, как столпившееся возле него дети толкают его, машут перед ним палкой и заставляют смотреть в камеру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 7 октября боевики ХАМАС начал войну против Израиля. Террористы выпустили по стране сотни ракет. Взрывы прогремели в десятках городов.