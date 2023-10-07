В Израиле объявлена мобилизация резервистов: в армию вернулся даже экс-премьер

Чиновник ранее служил в элитных подразделениях

Израиль после утреннего нападения боевиков ХАМАС из Сектора Газа объявил о масштабном призыве резервистов, а в ряды вооруженных сил пришел вступить даже бывший премьер страны Нафтали Беннет.

Так днем в сети появились видео того, как Беннет, который занимал пост главы правительства с 2021 по 2022 год, пришел на пункт сбора резервистов. Позже его было замечено в военной форме.

По данным местных СМИ, Беннет был зачислен в ряды военнослужащих. При этом сообщается, что этот отряд должен был выдвинуться на передовую.

Стоит отметить, что Беннет продалжал нести службу в резерве и имеет звание майора. При этом во врем службы в армии он был командиром роты в элитных специальных подразделениях "Сайерет Маткаль" и "Маглан".

Также он принимал участие в конфликте в Южном Ливане и Второй ливанской войне (2006) где ему доводилось воевать против радикальной группировкой "Хезболла".

Как известно, атака ХАМАС началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа. В ответ на атаку премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна вступила в активную фазу войны, а в армию начался активный призыв резервистов.