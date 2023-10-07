В Ізраїлі оголошено мобілізацію резервістів: до армії повернувся навіть експрем’єр
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Чиновник раніше служив у елітних підрозділах
Ізраїль після ранкового нападу бойовиків ХАМАС із Сектору Газа оголосив про масштабний заклик резервістів, а до лав збройних сил прийшов вступити навіть колишній прем’єр країни Нафталі Беннет.
Так, вдень у мережі з’явилися відео того, як Беннет, який обіймав посаду глави уряду з 2021 по 2022 рік, прийшов на пункт збору резервістів. Пізніше його було помічено у військовій формі.
За даними місцевих ЗМІ, Беннет був зарахований до лав військовослужбовців. При цьому повідомляється, що цей загін мав висунутись на передову.
Варто зазначити, що Беннет продовжував нести службу в резерві та має звання майора. При цьому під час служби в армії він був командиром роти в елітних спеціальних підрозділах "Сайєрет Маткаль" та "Маглан".
Також він брав участь у конфлікті в Південному Лівані та Другій ліванській війні (2006), де йому доводилося воювати проти радикального угрупування "Хезболла".
Як відомо, атака ХАМАС розпочалася вранці 7 жовтня із прориву загороджень на кордоні Сектору Газа. У відповідь на атаку прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни, а в армію почався активний заклик резервістів.