В Ізраїлі оголошено мобілізацію резервістів: до армії повернувся навіть експрем’єр

Чиновник раніше служив у елітних підрозділах

Ізраїль після ранкового нападу бойовиків ХАМАС із Сектору Газа оголосив про масштабний заклик резервістів, а до лав збройних сил прийшов вступити навіть колишній прем’єр країни Нафталі Беннет.

Так, вдень у мережі з’явилися відео того, як Беннет, який обіймав посаду глави уряду з 2021 по 2022 рік, прийшов на пункт збору резервістів. Пізніше його було помічено у військовій формі.

За даними місцевих ЗМІ, Беннет був зарахований до лав військовослужбовців. При цьому повідомляється, що цей загін мав висунутись на передову.

Варто зазначити, що Беннет продовжував нести службу в резерві та має звання майора. При цьому під час служби в армії він був командиром роти в елітних спеціальних підрозділах "Сайєрет Маткаль" та "Маглан".

Також він брав участь у конфлікті в Південному Лівані та Другій ліванській війні (2006), де йому доводилося воювати проти радикального угрупування "Хезболла".

Як відомо, атака ХАМАС розпочалася вранці 7 жовтня із прориву загороджень на кордоні Сектору Газа. У відповідь на атаку прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни, а в армію почався активний заклик резервістів.