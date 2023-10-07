Нетаньягу нарешті прокоментував напад ХАМАСу: з початку атаки пройшло 5 годин

ЦАХАЛ проводить зачистку у прикордонних районах Ізралію

Влада Ізраїлю нарешті зробила офіційну заяву щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію країни. Прем’єр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль зараз перебуває у стані війни.

Про це він сказав у відеозверненні до народу Ізраїлю, яке опублікував у Twitter. Заява прем'єр-міністра країни прозвучала приблизно за п'ять годин після початку нападу бойовиків ХАМАС із сектору Газа.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Це не операція, не ескалація – це війна. І ми переможемо. Ворог заплатить ціну, яку він ніколи раніше не знав", – сказав він.

Прем'єр додав, що дав розпорядження зачистити прикордонні населені пункти від терористів та провести мобілізацію резервістів.

Також заяву зробив і спікер Сил оборони Ізраїлю Даніель Харагрі. За його словами, ворог випустив по Ізраїлю понад 2 тисячі ракет. А бойовики досі перебувають на території країни.

"Ми зосереджуємося на бойових діях на кордоні з Газою. Ми розпочали широкомасштабний заклик до всіх підрозділів ЦАХАЛу. ЦАХАЛ також завдає ударів по Газі", — додав спікер.

Слідкувати за тим, як розвивається ситуація в Ізраїлі можна в нашому матеріалі: "Хамас влаштував криваву різанину і захопив частину Ізраїлю: яка ситуація на Близькому Сході (оновлюється)".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вторгнення бойовиків ХАМАС прокоментував міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Він заявив, що ворог зробив серйозну помилку і програє у цій війні.