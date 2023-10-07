ХАМАС захопив у полон десятки ізраїльських військових: що зараз відбувається в країні, нові фото та відео

Такої ескалації не було кілька десятиліть

Вранці 7 жовтня терористи розпочали масований ракетний обстріл Ізраїлю з боку сектору Газа, також на територію країни проникли бойовики. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ХАМАС зробив серйозну помилку і розпочав війну проти держави Ізраїль, але його країна в ній переможе.

Про це повідомляє The Times of Israel. Територією Ізраїлю за один ранок було випущено понад 5 тисяч ракет.

"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і розпочав війну проти держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу борються з ворогом на всіх ділянках проникнення. Держава Ізраїль виграє цю війну", — заявив він.

Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію у радіусі 80 кілометрів від сектору Газа. У цю територію входять великі міста Тель-Авів та Беер-Шева. Таке розпорядження дозволяє військовослужбовцям обмежувати збори людей та закривати території для їхнього переміщення.

Центр та південь Ізраїлю понад 3,5 години перебувають під потужним ракетним обстрілом. Офіційно підтверджено загибель 5 осіб. Понад сотня людей отримали поранення. ХАМАС захопив ізраїльську військову базу на кордоні

Армія Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної" операції "Залізні мечі" у секторі Газа. Тим часом у МЗС Росії заявили, що загострення палестино-ізраїльського конфлікту нібито стало для них несподіванкою.

12-й канал ізраїльського ТБ повідомив, що кордон у районі Хан Юніс "повністю прорваний". Сотні палестинців – зі зброєю та без кинулися на територію Ізраїлю. Ізраїльтяни поспіхом залишають прикордонні населені пункти.

Палестинці ринули на територію Ізраїлю

Палестинські ресурси заявляють, що в полон було захоплено 35 ізраїльських військових. Декого з них уже вивезли на територію Гази.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спрацював "Залізний купол" у ході масованої ракетної атаки на Ізраїль. У мережі з’явилося разюче відео його роботи: відразу кілька ракет вражають ворожі цілі.