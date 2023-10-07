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ХАМАС захватил в плен десятки израильских военных: что сейчас происходит в стране, новые фото и видео

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Террористы захватили израильский пограничный пост
Террористы захватили израильский пограничный пост. Фото Коллаж

Такой эскалации не было несколько десятилетий

Утром 7 октября террористы начали массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа, также на территорию страны проникли боевики. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль, но его страна в ней победит.

Об этом сообщает The Times of Israel. По территории Израиля за одно утро было выпущено более 5 тысяч ракет.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну", — заявил он.

Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа. В эту территорию входят крупные города Тель-Авив и Беэр-Шева. Такое распоряжение позволяет военнослужащим ограничивать собрания людей и закрывать территории для их перемещения.

Центр и юг Израиля более 3,5 часов находятся под мощным ракетным обстрелом. Официально подтверждена гибель 5 человек. Более сотни человек получили ранения. ХАМАС захватил израильскую военную базу на границе.

Армия Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи" в секторе Газа. Тем временем в МИД россии заявили, что обострение палестино-израильского конфликта якобы стало для них неожиданностью.

12-й канал израильского ТВ сообщил, что граница в районе Хан Юнис "полностью прорвана". Сотни палестинцев – с оружием и без устремились на территорию Израиля. Израильтяне в спешке покидают приграничные населённые пункты.

Палестинцы хлынули на территорию Израиля

Палестинские ресурсы заявляют, что в плен было захвачено 35 израильских военных. Некоторых из них уже вывезли на территорию Газы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сработал "Железный купол" в ходе массированной ракетной атаки на Израиль. В сети появилось поразительное видео его работы: сразу несколько ракет поражают вражеские цели.

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#Террористы #Израиль #ХАМАС #Сектор Газа