Массированная атака на Израиль: как сработал "Железный купол", который хотела Украина (видео)

Израильская ПВО отражала атаку боевиков

Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали массированный ракетный обстрел Израиля с территории Сектора Газа. Сразу после этого израильская ПВО начала отбивать атаку.

Так, в сети появилось поразительное видео работы системы ПВО "Железный купол". На кадрах видно, как сразу несколько ракет поражают вражеские цели. Также слышны звуки мощных взрывов.

Работа "Железного купола"

Система ПВО "Железный купол"

Эта система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам, а также дроны. Система "Железный купол" была взята на вооружение и впервые развернута 27 марта 2011 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в свое время Израиль отказался предоставить Украине систему ПВО "Железный купол". Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим против передачи Киеву своего вооружения, поскольку оно якобы бы может попасть в руки Ирана.

Напомним, два сенатора из США заявили, что Украина остро нуждается в защите от российских ракет и поскольку Израиль блокирует поставки своих систем ПВО "Железный купол", США могли бы передать те, которые находятся в распоряжении Пентагона.