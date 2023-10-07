Массированная атака на Израиль: как сработал "Железный купол", который хотела Украина (видео)
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Израильская ПВО отражала атаку боевиков
Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали массированный ракетный обстрел Израиля с территории Сектора Газа. Сразу после этого израильская ПВО начала отбивать атаку.
Так, в сети появилось поразительное видео работы системы ПВО "Железный купол". На кадрах видно, как сразу несколько ракет поражают вражеские цели. Также слышны звуки мощных взрывов.
Эта система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам, а также дроны. Система "Железный купол" была взята на вооружение и впервые развернута 27 марта 2011 года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в свое время Израиль отказался предоставить Украине систему ПВО "Железный купол". Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим против передачи Киеву своего вооружения, поскольку оно якобы бы может попасть в руки Ирана.
Напомним, два сенатора из США заявили, что Украина остро нуждается в защите от российских ракет и поскольку Израиль блокирует поставки своих систем ПВО "Железный купол", США могли бы передать те, которые находятся в распоряжении Пентагона.