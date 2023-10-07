Екснардеп Борислав Береза прокоментував атаку терористів ХАМАСу на Ізраїль

В Ізраїлі дуже складна ситуація. Почнемо з того, що масований ракетний обстріл був прикриттям для проникнення терористів на територію Ізраїлю. Після оголошення повітряної тривоги, коли військові спустилися в укриття, почалося проникнення палестинських терористів. Під землею по тунелях, по землі скрізь створені розломи в системі оборони, по воді, під водою і навіть на дельтапланах з повітря відбулися проникнення.

Далі почався захват заручників та вбивства цивільних. На меті було створення паніки та отримання можливості, прикриваючись цивільним населенням, утримувати будівлі. Терористи розуміють, що це унеможливлює атаку важкою технікою або жорсткий штурм. В Ізраїлі цінують життя кожного громадянина, тому це використовують терористи для своєї безпеки. Окремо треба сказати про те, що терористи використали два моменти — це шабат, а значить у домах багато людей, а також ізраїльський протокол, що коли починається ракетний обстріл, то всі повинні ховатися в спеціально облаштованих кімнатах або сховищах. Це дало можливість терористам проникнути в Ізраїль майже не помітно та виграти час.

Захват маленької військової бази, на якій всі пішли в сховище, дав можливість терористам отримати форму та зброю ізраїльської армії. Вони переодягнулися та змінили калаші на М-16 і зараз важко їх відрізнити від військових. Не відома точна кількість терористів на території Ізраїлю. Також вже відомо, що вдалося захопити в полон деяку кількість солдат та цивільних і вивезти їх в Газу. Це теж обмежує можливості військових для великої операції. Терористи з ХАМАСУ будуть публічно страчувати ізраїльтян, щоб зупинити таку операцію. Саме тому ситуація дуже не проста.

Великою помилкою вважати, що в кожній квартирі в Ізраїлі є зброя. Там немає автомата в кожному домі. І пістолета теж. В Ізраїлі дуже важко отримати зброю. В останні роки стало легше, але дозвіл на зброю все ще важко отримати. Тому і немає масового використання зброї цивільним населенням.

За ситуацією уважно дивляться Іран та Хезболла, які готові підключитися для повномасштабної війни, якщо будуть сподівання на якийсь успіх. Про цю загрозу я писав раніше. Для керівництва Ірану та Хезболли питання знищення Ізраїлю — це світоглядне питання і головна ціль їх існування. Розуміючи це можна зробити висновки, що ситуація може перерости в глобальну війну на Близькому Сході.

Взагалі ця ситуація показує, що це найбільший провал служб безпеки Ізраїлю, який привів до людських втрат та може мати ще більші наслідки. А простих рішень для виходу з ситуації не існує.

Мої співчуття Ізраїлю та всім хто постраждав або втратив близьких. Тримайтеся. Ви переможете. А тероризм треба лікувати свинцем та вогнем.

Джерело: повідомлення Берези у Facebook