"Нельзя не порадоваться": в россии ликуют из-за нападения ХАМАСа на Израиль
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В российских соцсетях радуются событиям в Израиле
Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАСа атаковали Израиль. По территории страны был нанесен массированный ракетный удар, а террористам удалось захватить несколько населенных пунктов.
В то же время в российских пропагандистских телеграмм-каналах радуются кадрам с мест преступлений в Израиле и поддерживают террористов. Так, одиозный русский писатель, политик и украинофоб Захар Прилепин своеобразно выразил "взволнованность" ситуацией.
Каналы пропагандистов также публикуют фотографии и видео с убитыми и ранеными солдатами израильской и гражданской армии. Комментарии к таким фото поражают своей циничностью и ненавистью.
Известный российский пропагандист Сергей Ключенков (более известный под псевдонимом Сергей Мардан), призвавший к геноциду украинского народа, написал, что россии выгодно обострение ситуации в Израиле.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как на войну в Израиле отреагировали украинцы.