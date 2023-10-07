"Нельзя не порадоваться": в россии ликуют из-за нападения ХАМАСа на Израиль

В российских соцсетях радуются событиям в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАСа атаковали Израиль. По территории страны был нанесен массированный ракетный удар, а террористам удалось захватить несколько населенных пунктов.

В то же время в российских пропагандистских телеграмм-каналах радуются кадрам с мест преступлений в Израиле и поддерживают террористов. Так, одиозный русский писатель, политик и украинофоб Захар Прилепин своеобразно выразил "взволнованность" ситуацией.

Каналы пропагандистов также публикуют фотографии и видео с убитыми и ранеными солдатами израильской и гражданской армии. Комментарии к таким фото поражают своей циничностью и ненавистью.

Известный российский пропагандист Сергей Ключенков (более известный под псевдонимом Сергей Мардан), призвавший к геноциду украинского народа, написал, что россии выгодно обострение ситуации в Израиле.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как на войну в Израиле отреагировали украинцы.