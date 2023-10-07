"Не можна не порадіти": у росії тріумфують через напад ХАМАСу на Ізраїль

У російських соцмережах радіють подіям в Ізраїлі

Вранці у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. По території країни було завдано масованого ракетного удару, а терористам вдалось захопити кілька населених пунктів.

Водночас у російських пропагандистських телеграм-каналах радіють кадрам з місць злочинів в Ізраїлі та підтримують терористів. Так, одіозний російський письменник, політик та українофоб Захар Прілєпін своєрідно висловив "схвильованість" ситуацією.

Канали пропагандистів також публікують фотографії та відео з убитими та пораненими солдатами ізраїльської армії та цивільними. Коментарі до таких фото вражають своєю цинічністю на ненавистю.

Відомий російський пропагандист Сергій Ключенков (більш відомий під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу, написав, що росії вигідне загострення ситуації в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як на війну в Ізраїлі відреагували українці.