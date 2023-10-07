ХАМАС порівняли із російськими окупантами: як в Україні реагують на війну в Ізраїлі

Сили оборони Ізраїлю підтвердили, що бойовики ХАМАС захопили 7 громад на території країни

Вранці у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Країна зазнала масованої ракетної атаки, а також терористи з боку сектору Газа прорвалися на її територію та захопили кілька населених пунктів. Відомі українці відреагували на цей акт тероризму.

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав у Facebook, що військова агресія проти Ізраїлю дуже вигідна росії, а може і є результатом її діяльності, тому що відволікає увагу Заходу від України. Але є й інший бік.

"З іншого — це створює підґрунтя для ближчої та ефективнішої взаємодії між нами та Ізраїлем. Потенціал якої є величезним. А історія знає багато прикладів коли євреї спільно з українцями задавали жару спільним ворогам", — зазначив він.

"Телеграф" стежить за подіями в Ізраїлі в режимі онлайн: ХАМАС влаштував криваву різанину та захопив частину Ізраїлю: яка ситуація на Близькому Сході (оновлюється)

Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда висловив думку, що тріумф ХАМАС буде нетривалим, але наслідки атаки для ізраїльського істеблішменту будуть важкими. Він упевнений, що бойовики незабаром відійдуть, їхня мета — створювати шокуючі відео, які зараз активно розповсюджуються мережею. Він наголосив, що росія інтернаціоналізує війну, і Україні важливо утримати увагу.

Відомий український казкар Сашко Лірник у своєму Facebook написав, що Ізраїлю треба допомогти. Хоча як це зробити – неясно.

Народний депутат Софія Федіна наголосила, що події, що відбуваються зараз в Ізраїлі, це черговий доказ світу, що будь-які прояви терористичних актів має бути не лише засуджено, а й унеможливлено. Йдеться як про терористів ХАМАС, так і про російських терористів.

"Події в Ізраїлі сьогодні сколихнули світ. Наша дипломатія має ще сильніше доносити до інших урядів і парламентів, що московська федерація — це такі ж терористи", — зазначила вона.

Як повідомляв "Телеграф", ХАМАС захопив у полон десятки ізраїльських військових. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ХАМАС зробив серйозну помилку і розпочав війну проти держави Ізраїль, але його країна в ній переможе.