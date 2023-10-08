Атака ХАМАС на Израиль: Зеленский рассказал, сколько украинцев уже обратились за помощью

Украинцев призвали соблюдать бдительность и слушать израильские силы обороны

Украинское посольство в Израиле уже получило более сотни обращений по поводу предоставления помощи после атаки боевиков ХАМАС.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский, сейчас между Украиной и израильской полицией есть необходимый уровень взаимодействия, чтобы установить всю информацию о тех гражданах нашей страны, которые находятся в районе боевых действий и обстрелов.

"Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в Посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля", — сообщил он.

При этом президент добавил, что подтвердилась информация о гибели двух украинских граждан и выразил соболезнования их семьям.

Зеленский еще раз призвал украинцев в Израиле выполнять рекомендации и приказы местных сил безопасности и быть внимательными.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Перед этим они совершили массированный обстрел, а затем устроили резню в пограничных городах с похищением большого количества мирных жителей. В основном среди похищенных женщины и дети.

После нападения в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны.