Самый большой провал Моссада за полвека: как израильская разведка проворонила удар Хамас

Израиль застали врасплох

Внезапное нападение на Израиль палестинской группировки Хамас может являться одним из крупнейших провалов израильской разведки (Моссад) со времен войны Судного дня 1973 года. Несмотря на то, что власти страны на протяжении нескольких месяцев заявляли, что палестинские группировки боевиков готовятся к насилию, время и масштаб нападения, похоже, застали премьер-министра Биньямина Нетаньяху врасплох.

Об этом пишет агентство Bloomberg. Там отмечают, что атака включала в себя десятки проникновений по суше и морю, а также ракетные обстрелы — сложное нападение, требующее такого рода планирования и координации, что разведывательные службы должны были бы заметить.

"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания", – сказал Мартин Индик, бывший посол США в Израиле.

Авторы публикации обращают внимание на том, что атака произошла через 50 лет после того, как Израиль не смог предотвратить неожиданное нападение, которое Египет и Сирия совершили во время еврейского праздника Йом Кипур (Судного дня). Тогда провал разведки привел к созданию комиссии, которая должна была выяснить, что пошло не так, и стал предметом многочисленных исследований. При этом израильские официальные лица заявили, что еще слишком рано говорить о том, что пошло не так, и отвергли любые сравнения с 1973 годом.

"Настоящая проблема здесь, вероятно, в том, что израильтяне просто не верили, что ХАМАС рискнет проникнуть через границу", — сказал Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку. "Отсутствие достаточных израильских сил в этом районе было серьезным провалом".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 7 октября боевики ХАМАС попали на территорию Израиля из Сектора Газа. Они совершили массированный обстрел по городам страны. Сейчас бои между ХАМАС и израильской армией продолжаются.

Подробнее о том, что происходило вчера в и Израиле, вы можете прочитать в нашем материале.

Также мы сообщали о том, что Израиль продолжает наносить удары по Сектору Газа.