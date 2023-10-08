США отправляют авианосец к берегам Израиля: обещают и другую помощь

Группировка прибудет через несколько дней

В ответ на жестокое нападение боевиков ХАМАС на Израиль американское военное руководство решило перебросить одну из авианосных группировок к берегам страны, чтобы предупредить другие страны и силы от желания вмешаться в конфликт.

Как сообщает NBC со ссылкой на свои источники, перемещение может начаться немедленно, однако к берегам Израиля группировка все равно прибудет лишь через несколько дней.

При этом в Вашингтоне также прорабатывают варианты эвакуации своих мирных граждан из Израиля, однако ничего пока решено не было.

Как информирует официальный журнал армии США Stars&Stripes, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что речь идет об авианосце "Джеральд Р. Форд", который прибудет туда с крейсером "Нормандия" и эсминцами "Томас Хаднер", "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт". В настоящее время они находятся в Ионическом море у берегов Италии.

Остин также добавил, что Вашингтон также поможет Израилю с вооружением и передаст ему дополнительные боеприпасы. Первый пакет помощи будет выделен до конца суток, 8 октября, но прибудет лишь через несколько дней.

Как известно, атака ХАМАС началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа. В ответ на атаку премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна вступила в активную фазу войны.

Утром 8 октября в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны.