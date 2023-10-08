США відправляють авіаносець до берегів Ізраїлю: обіцяють й іншу допомогу
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Угруповання прибуде за кілька днів
У відповідь на жорстокий напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль американське військове керівництво вирішило перекинути одне з авіаносних угруповань до берегів країни, щоб запобігти іншим країнам і силам від бажання втрутитися в конфлікт.
Як повідомляє NBC з посиланням на свої джерела, переміщення може розпочатися негайно, проте до берегів Ізраїлю угруповання все одно прибуде лише за кілька днів.
При цьому у Вашингтоні також опрацьовують варіанти евакуації своїх мирних громадян з Ізраїлю, проте нічого поки що вирішено не було.
Як інформує офіційний журнал армії США Stars&Stripes, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що йдеться про авіаносці "Джеральд Р. Форд", який прибуде туди з крейсером "Нормандія" та есмінцями "Томас Хаднер", "Реймідж", "Карні" та "Рузвельт". В цей час вони знаходяться в Іонічному морі біля берегів Італії.
Остін також додав, що Вашингтон також допоможе Ізраїлю з озброєнням та передасть йому додаткові боєприпаси. Перший пакет допомоги буде виділено до кінця доби, 8 жовтня, але прибуде лише за кілька днів.
Як відомо, атака ХАМАС розпочалася вранці 7 жовтня із прориву загороджень на кордоні Сектору Газа. У відповідь на атаку прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни.
Вранці 8 жовтня в Ізраїлі було вперше за 50 років введено в дію "пункт 40 Алеф", який означає початок війни.