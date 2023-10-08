Атака ХАМАС на Ізраїль: Зеленський розповів, скільки українців уже звернулося за допомогою

Українців закликали дотримуватися пильності та слухати ізраїльські сили оборони

Українське посольство в Ізраїлі вже отримало понад сотню звернень щодо надання допомоги після атаки бойовиків ХАМАС.

Як розповів у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський, зараз між Україною та ізраїльською поліцією є необхідний рівень взаємодії, щоб встановити всю інформацію про тих громадян нашої країни, які перебувають у районі бойових дій та обстрілів.

"Посольство України в Ізраїлі, всі наші дипломати, які займаються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям, які потребують допомоги. Вже є більше сотні звернень до Посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю ", — повідомив він.

При цьому президент додав, що підтвердилася інформація про загибель двох українських громадян та висловив співчуття їхнім родинам.

Зеленський ще раз закликав українців в Ізраїлі виконувати рекомендації та накази місцевих сил безпеки та бути уважними.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Перед цим вони здійснили масований обстріл, а потім влаштували різанину у прикордонних містах із викраденням великої кількості мирних жителів. В основному серед викрадених жінки та діти.

Після нападу в Ізраїлі був вперше за 50 років введений у дію "пункт 40 Алеф", який позначає початок війни.