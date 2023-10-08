Найбільший провал Моссада за півстоліття: як ізраїльська розвідка проґавила удар Хамас

Ізраїль застали зненацька

Несподіваний напад на Ізраїль палестинського угруповання Хамас може бути одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки (Моссад) з часів війни Судного дня 1973 року. Незважаючи на те, що влада країни протягом кількох місяців заявляла, що палестинські угруповання бойовиків готуються до насильства, час і масштаб нападу, схоже, застали прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зненацька.

Про це пише агентство Bloomberg. Там зазначають, що атака включала десятки проникнень сушею і морем, а також ракетні обстріли — складний напад, що потребує такого планування та координації, що розвідувальні служби мали б помітити.

"Мене шокує, що вони змогли це зробити, і Ізраїль чи Сполучені Штати не звернули на це уваги ", — сказав Мартін Індік, колишній посол США в Ізраїлі.

Автори публікації звертають увагу на те, що атака відбулася через 50 років після того, як Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу, який Єгипет та Сирія здійснили під час єврейського свята Йом Кіпур (Судного дня). Тоді провал розвідки призвів до створення комісії, яка мала з’ясувати, що пішло не так, і став предметом численних досліджень. При цьому ізраїльські офіційні особи заявили, що ще зарано говорити про те, що пішло не так, і відкинули будь-які порівняння з 1973 роком.

"Справжня проблема тут, ймовірно, у тому, що ізраїльтяни просто не вірили, що ХАМАС ризикне проникнути через кордон", — сказав Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ і колишній переговорник Держдепартаменту Близького Сходу. "Відсутність достатніх ізраїльських сил у цьому районі була серйозним провалом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Вони здійснили масований обстріл містами країни. Наразі бої між ХАМАС та ізраїльською армією тривають.

Докладніше про те, що відбувалося вчора в Ізраїлі, ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Також ми повідомляли про те, що Ізраїль продовжує завдавати ударів по Сектору Газа.