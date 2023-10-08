Військові об’єкти бойовиків та не тільки: Ізраїль завдає ударів по Газі

Також робили удари по польових штабах.

У Секторі Газа ізраїльська винищувальна авіація завдала серії ударів по мечетях. Бойовики ХАМАС, які почали криваву війну, спробували використати релігійні об’єкти у своїх військових цілях.

Йдеться про два авіаудари. Про це повідомляється в Telegram-каналі Збройних сил Ізраїлю.

"Винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів двом об’єктам військової інфраструктури, розташованим у мечетях, які використовувалися терористичною організацією ХАМАС у секторі Газа для здійснення атак проти Ізраїлю", — йдеться в повідомленні.

Також війська завдали ударів по польових штабах, оперативному командному посту радикального угрупування "Ісламський джихад" та по оперативному командному центру ХАМАС. Зазначається, що ЦАХАЛ також вдарив по двох банках, які належали бойовикам по об’єкту виробництва повітряної зброї, який використовується повітряними силами терористичної організації "Ісламський джихад" у місті Газа.

"А також (вдарив, — Ред.) по будівлі, що включає офіси та складські приміщення, де терористична організація зберігає зброю та військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Що зараз відомо про ситуацію в Ізраїлі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив про завершення першого етапу операції "Залізні мечі" та ліквідацію більшої частини сил противника. Внаслідок війни, яку почав рух ХАМАС, загинули понад 300 осіб і ще понад 1,5 тисячі осіб отримали травми.

Водночас Штати обговорюють з Ізраїлем його потреби у військовій допомозі. Однак поки що США не продемонстрували готовність її відправити. Своєю чергою, Вашингтон заявив, що заздалегідь не отримував попереджень від третіх осіб про атаку на Ізраїль.

Місто Ашкелон на півдні Ізраїлю ще раз було обстріляно, одна ракета потрапила до лікарні "Барзилай", поранено шістьох людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Вони здійснили масований обстріл містами країни. Наразі бої між ХАМАС та ізраїльською армією тривають.