"Як раніше вже не буде": Ізраїль залишив Сектор Газа без електрики

Регіон отримував понад 60% електрики від Ізраїлю.

У відповідь на масштабну атаку бойовиків ХАМАСу на Ізраїль уряд країни вирішив залишити Сектор Гази без електрики.

Як поінформував у своєму X-міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац, він підписав розпорядження про те, що енергетичні компанії країни мають припинити подачу електрики.

"Я підписав наказ, який наказує електроенергетичній компанії припинити подачу електроенергії до Сектору Газа. Того, що було, більше не буде", — зазначив він.

Як відомо, Сектор Гази отримує близько 60% електрики з Ізраїлю, близько 15% також подається з Єгипту, а решта виробляється на місці. Хоча останнім часом постачання з Ізраїлю були безперебійними, проте перебої з електрикою там справа повсякденна, оскільки регіон постійно відчуває дефіцит в обсязі 140 мегаватів, які отримати нема звідки.

Як повідомлялося раніше, під час атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинуло понад 200 людей, і близько 1500 отримали поранення. При цьому Україна перевіряє інформацію про загибель однієї українки та зникнення безвісти ще двох громадян.

При цьому ввечері відновилися активні обміни ударами — ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по деяким об’єктам ХАМАСА, а бойовики здійснили масований запуск некерованих ракет.