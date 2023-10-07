"Как прежде уже не будет": Израиль оставил Сектор Газа без электричества

Регион получал более 60% электричества от Израиля

В ответ на масштабную атаку боевиков ХАМАСа на Израиль, правительство страны решило оставить Сектор Газа без электричества.

Как проинформировал в своем X министр энергетики Израиля Исраэль Кац, он подписал распоряжение о том, что энергетические компании страны должны прекратить подачу электричества.

"Я подписал приказ, который предписывает электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в Сектор Газа. Того, что было, больше не будет", — отметил он.

Как известно, Сектор Газа получает около 60% электричества из Израиля, около 15% также подается из Египта, а остальное производится на месте. Хотя в последнее время поставки из Израиля были бесперебойными, однако перебои с электричеством там дело обыденное, поскольку регион постоянно испытывает дефицит в объеме 140 мегаватт, которые получить неоткуда.

Как сообщалось ранее, во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября погибли более 200 человек, и около 1500 получили ранения. При этом Украина проверяет информацию о гибели одной украинки и пропажи без вести еще двух граждан.

При этом вечером возобновились активные обмены ударами — ВВС Израиля нанесли авиаудары по некоторым объектам ХАМАСА, а боевики совершили массированный запуск неуправляемых ракет.