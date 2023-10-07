Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о реальном положении дел в израильской армии

С 2014, а особенно с 2022 года я регулярно слышал от разного рода шалопаев о том, насколько классная израильская армия и как многому нам нужно у них "поучиться". Особо меня умиляли "эксперты" с благозвучными именами и фамилиями, пользующихся в нашем информационном пространстве, неоправданно, авторитетом и позволяющие себе в надменной форме поучать командование ВСУ.

В свою очередь, при всем уважении к былым достижениям израильской армии прошлого, мне было известно о её проблемах современности. И каждый раз когда мне какой-то "умник" приводил Израиль как страну всю свою историю воюющую эффективно, я задавал в ответ вопрос — всю историю воюющую с кем? Со страной с танками, авиацией, флотом, крылатыми и баллистическими ракетами?

Армия Израиля деградировала давно и погрязла во внутренних, не решаемых проблемах, коррупционного и внутриполитического характера. И эти проблемы себя явили во всей трагической "красе" сегодня.

А теперь представьте, если бы сегодня Израиль атаковал не голож*пый ХАМАС, а Иран. Просто представьте.

Да, отобьются. Но если не изменят внутреннюю и внешнюю политику, не проведут жёсткую чистку кадров — деградация продолжится.

И да, "экспертам" особый привет. Прос*ать за 12 часов целый регион голож*пым ДРГ на пикапах и мопедах уметь надо.

Источник: пост Коваленко в Telegram