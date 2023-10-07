Сегодня у путина день рождения

Конечно, начало новой израильско-палестинской войны — это отличный способ отвлечь мир от глобального и мерзкого бедствия под названием "путин".

Если бы не атака питекантропов ХАМАСа — то абсолютно все СМИ и медийные ресурсы мира — целый день состязались бы в остроумии, глумясь над русским фюрером.

Сегодня — путинский др.

Это отличный повод для того, чтобы каждый человек Запада разродился бы насмешками, проклятиями и пожеланием мучительной смерти русскому царьку.

Миллионы постов, карикатур, репортажей, статей и пр. — сплавились бы в огромный информационный метеорит, который очень мощно мог бабахнуть по путинизму.

Последствия таких ударов весьма серьезны.

Они здорово плющат и увечат русскую пропаганду.

Мир напомнил бы сам себе, о том, насколько гадким и опасным является кремлевский вовочка.

Это было бы важно и своевременно.

Но этого не произошло. Кровь и месть Израиля затмят сегодня информационное небо.

Источник: пост Невзорова в Telegram