Начало новой войны в Израиле — отличный способ отвлечь мир от бедствия под названием "путин" - Александр Невзоров
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Сегодня у путина день рождения
Конечно, начало новой израильско-палестинской войны — это отличный способ отвлечь мир от глобального и мерзкого бедствия под названием "путин".
Если бы не атака питекантропов ХАМАСа — то абсолютно все СМИ и медийные ресурсы мира — целый день состязались бы в остроумии, глумясь над русским фюрером.
Сегодня — путинский др.
Это отличный повод для того, чтобы каждый человек Запада разродился бы насмешками, проклятиями и пожеланием мучительной смерти русскому царьку.
Миллионы постов, карикатур, репортажей, статей и пр. — сплавились бы в огромный информационный метеорит, который очень мощно мог бабахнуть по путинизму.
Последствия таких ударов весьма серьезны.
Они здорово плющат и увечат русскую пропаганду.
Мир напомнил бы сам себе, о том, насколько гадким и опасным является кремлевский вовочка.
Это было бы важно и своевременно.
Но этого не произошло. Кровь и месть Израиля затмят сегодня информационное небо.
Источник: пост Невзорова в Telegram
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