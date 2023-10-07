Угоняют даже детей и старушек: боевики ХАМАСа массово похищают израильских женщин (фото, видео)

После утренней атаки боевиков ХАМАСа на территории Израиля продолжаются военные действия. Террористам удалось захватить несколько израильских населенных пунктов.

На захваченных территориях террористы ХАМАСа массово похищают местных жителей, в основном женщин. Соответствующие видео публикуют в соцсетях.

На этом видео видно, как боевики похитили израильскую девушку и увозят ее на мотоцикле. Другая группа террористов ведет мужчину.

Стоит отметить, что в израильских соцсетях также появляются сообщения о пропавших женщинах. Также были обнародованы фотографии израильских женщин в плену у боевиков.

Девушка в плену террористов

Девушки в плену террористов

На другом видео показано, как террористы схватили и уводят в неизвестном направлении нескольких женщин, среди которых есть и пожилые.

Как написал журналист украинский журналист Денис Казанский, боевики вывозят заложников в Сектор Газа. По его информации, угоняют даже старушек и женщин с детьми.

"И да, глядя на эти кадры, помните, что россия на территории Украины буквально делает то же самое. Только людей похищают и берут в заложники не стихийные банды на мопедах. А вполне официальные структуры соседнего государства", — подчеркнул он.

Также террористы опубликовали видео, на котором они издеваются на пожилыми женщинами.

Напомним, в посольстве Украины в Израиле советуют находящимся в Израиле украинцам не игнорировать тревогу и следовать указаниям местных властей.