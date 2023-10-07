Угоняют даже детей и старушек: боевики ХАМАСа массово похищают израильских женщин (фото, видео)
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После утренней атаки боевиков ХАМАСа на территории Израиля продолжаются военные действия. Террористам удалось захватить несколько израильских населенных пунктов.
На захваченных территориях террористы ХАМАСа массово похищают местных жителей, в основном женщин. Соответствующие видео публикуют в соцсетях.
На этом видео видно, как боевики похитили израильскую девушку и увозят ее на мотоцикле. Другая группа террористов ведет мужчину.
Стоит отметить, что в израильских соцсетях также появляются сообщения о пропавших женщинах. Также были обнародованы фотографии израильских женщин в плену у боевиков.
На другом видео показано, как террористы схватили и уводят в неизвестном направлении нескольких женщин, среди которых есть и пожилые.
Как написал журналист украинский журналист Денис Казанский, боевики вывозят заложников в Сектор Газа. По его информации, угоняют даже старушек и женщин с детьми.
"И да, глядя на эти кадры, помните, что россия на территории Украины буквально делает то же самое. Только людей похищают и берут в заложники не стихийные банды на мопедах. А вполне официальные структуры соседнего государства", — подчеркнул он.
Также террористы опубликовали видео, на котором они издеваются на пожилыми женщинами.
Напомним, в посольстве Украины в Израиле советуют находящимся в Израиле украинцам не игнорировать тревогу и следовать указаниям местных властей.