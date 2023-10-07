Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин простыми словами объяснил украинцам происходящее в Израиле

Украинским друзьям, которые пишут, что границу прорвали "бомжи в тапках".

ХАМАС, как и "Исламский джихад", и в особенности "Хезболла" — это все союзники или прокси Ирана. Вооружает и спонсирует эти группировки Иран. Подготавливает тоже Иран. Война идет с Ираном, а не с "бомжами". Говорить что война идет только с неким ХАМАС (или другими группировками) — это примерно как говорить, что Украина с 2014 года воевала только с "ЛДНР" — мол, большая украинская армия не могла "справиться" с какими-то бомжами из ОРДЛО.

Вспомните, как вас все эти годы злило, что фактор России замалчивается на международной арене, как вас злило, когда говорили, что это "гражданская война" и украинцы там воюют с какими-то сепаратистами и все, а Москва, мол, тут ни при чем.

Военный потенциал Ирана большой, это грозный и серьезный враг, по многим параметрам превосходящий нас — например, по размеру вооруженных сил, наличия всевозможных группировок и милиций, банально по ресурсным показателям и количеству населения, по ракетному потенциалу. На вооружении боевиков, в том числе, иранские дроны и ракеты.

Израиль долгие десятилетия ведет с Ираном ограниченную войну. Цель Тегерана — уничтожение Израиля. Сейчас мы можем наблюдать обострение этой войны. Я еще раз призываю украинских друзей — не нужно думать, что это какие-то сферические боевики-бомжи в вакууме.

Отдельное спасибо тем украинцам, кто выразил поддержку. Армия обороны Израиля уже работает, парни на местах, все наши враги будут уничтожены.

Источник: пост Левина в Telegram