Война на Ближнем Востоке: пропагандисты кремля уже высмеяли ситуацию

Израильские СМИ сообщают, что боевики взяли в плен более 50 солдат и мирных жителей

В россии злорадствуют в связи с масштабным нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября. В частности пропагандистка маргарита симоньян, которая ранее предложила взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, отметилась издевательским комментарием.

Она умудрилась осудить Израиль, который вынужден защищаться от палестинских террористов. Не забыла кремлевская террористка упомянуть и тех россиян, которые выехали в Израиль, спасаясь от мобилизации в россии.

"Страна, которая не воюет со своими соседями, опять воюет со своими соседями. Ждем исхода русских пацифистов. Впрочем, не, не ждем", — написала она в своем Telegram-канале.

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Стоит отметить, что посол Израиля в москве Александр Бен Цви заявил, что израильская сторона контактирует с МИД рф относительно ситуации с нападениями на территорию Израиля со стороны боевиков из сектора Газа. По его словам, в Тель-Авиве рассчитывают на понимание со стороны россии, цитируют его слова росСМИ.

Напомним, утром 7 октября ХАМАС с территории сектора Газа массированно обстрелял Израиль ракетами. Террористы прорвали границу, захватили пограничный пост, убив военных, а других взяв в плен. Сотни палестинцев и с оружием, и без хлынули на территорию Израиля. Они захватили семь населенных пунктов, убивают и берут в плен израильтян. Террористы снимают жуткие видео с издевательствами над жителями Израиля и с глумлением над телами погибших. Израиль заявил, что ХАМАС начал войну против него и наносит ответные удары по сектору Газа.

"Телеграф" также рассказывал, как известные украинцы отреагировали на события в Израиле. Очевидно, что террористы ХАМАС и российские террористы, по сути, одно и то же.