"Упакуйте ее в дурку": предложение симоньян о ядерном ударе по Сибири взбесило россиян (видео)

Это слишком даже для ее соотечественников

Российская пропагандистка маргарита симоньян предложила взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, чтобы вывести из строя все спутники и радиоэлектронику. Даже в россии ее идею не оценили и возмущаются.

В сети публикуют видео с этим фрагментом. По словам пропагандистки, это якобы будет "самая гуманная опция": ядерной зимы не будет и никто не умрет от онкологии.

"Мы вернёмся в какой-нибудь эдак 93 год – с проводными телефонами. Чудесно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет", – заявила пропагандистка.

В кремле прокомментировали ее высказывание. Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков заявил, что россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний.

"Поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии", — сказал он, призвав не забывать, что пропагандистка не работает в российских органах власти и якобы "не отображает официальную позицию Москвы".

Однако в связи с этим высказыванием на симоньян пожаловались в Следственный комитет и МВД. Об этом заявил помощник депутата Мосгордумы Николай Королев. Он отправил обращения в СК и МВД с требованием проанализировать высказывания пропагандистки и привлечь её к административной или уголовной ответственности.

Простые россияне тоже не в восторге от "гуманной опции" симоньян. Они призывают "упаковать эту безумную бабу в дурку", напоминают ей, что в случае осуществления ее предложения никто не сможет смотреть ее пропагандистский канал, и предлагают "пить таблетки".

Есть и серьезный анализ: российский писатель и блогер Анатолий Несмиян подчеркнул, что предлагаемый пропагандисткой сюжет нанесет тяжелые последствия исключительно российской территории, российскому населению и российской инфраструктуре, но никак не отразится на ком-то еще. По сути, предлагается совершить террористический акт в отношении нашей страны, отметил он.

"Вчерашнее предложение маргариты симоньян устроить маленький энергетический холокост посредством воздушного ядерного взрыва "где-то в Сибири" прекрасно иллюстрирует весь набор интеллектуальных и моральных качеств как российской знати, так и обслуживающих её холуёв", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", в центре оккупированного Донецка убили известного пропагандиста. Его сбили на авто российские военные.